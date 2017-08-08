Diyarbakır’da bin 400 polisle huzur operasyonu

Diyarbakır’da kent merkezi ve ilçelerde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 49 noktada 106 ekip ve bin 400 personelin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Kentin muhtelif yerlerinde kurulan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar aranırken, ekipler tarafından umuma açık yerler denetlenip, şüphelilerin genel bilgi taraması ile üst araması yapıldı.

Operasyonun geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.