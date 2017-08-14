Diyarbakır'da asker son anda fark etti! Faciadan dönüldü

Valilikten yapılan açıklamada, dün Diyarbakır-Silvankarayolunun Kasımlı mevkisinde patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerin menfez içerisine tuzakladığı ve 600 metre kablonun bağlı bulunduğu el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

6 mutfak tüpünün de kullanıldığı patlayıcının yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımından hazırlandığı, düzeneği gizlemek amacıyla 10'ar kilogram çimento ve alçı kullanıldığı kaydedilen açıklamada, patlayıcının uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edildiği anımsatıldı.