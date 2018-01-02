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Diyarbakır’da 41 bin kişi hacca gitmek için bekliyor

Kutsal toprakları ziyaret edip hac farizasını yerine getirmek için yapılan başvuralar sona erdi, Diyarbakır’dan 41 bin 590 kişi umutlu bekleyişe geçti.

02 Ocak 2018 Salı 15:09
Diyarbakır’da 41 bin kişi hacca gitmek için bekliyor

İslam’ın şartlarından olan Hac vazifesini yapmak isteyenlerin başvuruları 29 Aralık 2017’de sona erdi. Diyarbakır İl Müftülüğünden alınan bilgilere göre kent genelinde 41 bin 590 kişi Hac kurasını beklemeye başladı. Bunlardan 7 bin 54’ü ilk kez kayıt yaptırırken, daha önce kayıt yaptıran ve kurada ismi bulunmayan 34 bin 536 kişi ise kayıtlarını yenileyerek beklemeye başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca önceden kayıt yaptıranların hak ihlali yaşamaması için kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimseniyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:09
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