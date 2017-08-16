Diyarbakır'da 30 yıldır yalnız yaşayan vatandaşa devlet desteği

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 30 yıldır yalnız yaşayan Erol Kebir'i (54) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ve uzmanlar ziyaret ederek, yaşadığı evde incelemelerde bulundu.

20 metrekarelik harabe bir evde yaşayan Kebir'i ziyaret eden Açar, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Sur ilçesindeki tüm haneleri ziyaret ettiklerini söyledi. İlçede 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle artan terör saldırısı dolayısıyla yıkılan hanelerin söz konusu olduğunu aktaran Açar, devletin tüm kurumları olarak iyileştirmeye yönelik bir hizmet yürüttüklerini belirtti.

"Devletimiz, ülkemiz içerisinde ve ülkemiz sınırları dışında ülkemize kasteden ne kadar terör örgütü varsa onu bertaraf etmeye yönelik ciddi bir mücadele yürütmektedir. Allah'a şükür ki devletimiz güçlüdür. Devletimiz, halkımızı o tehlikelerden kurtarmak için esaslı bir şekilde terör operasyonu yürütüp Sur ilçemizi terörden arındırdı." diyen Açar, terörden mağdur olan vatandaşlara yardım ettiklerini bildirdi.

Kebir'in durumunu da ilgili kurumlara bildireceklerini ve yardımcı olacaklarını dile getiren Açar, bakanlıklarının şimdiye kadar hiçbir vatandaşı çaresizlik içinde bırakmadığını vurguladı.

"Kebir'i yalnız ve sokakta bırakmayacağız. Kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesini istemiyoruz. Onun da devlete ve bize güveni olduğunu görmüş olmanın da ayrıca memnuniyetini yaşıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na durumunu bildirerek, kendisine ayni ve nakdi yardım sağlayacağız." diyen Açar, Kebir'e iş imkanı sağlanacağını ve barınma sorununun giderileceğini kaydetti.

Anne ve babasının vefatından sonra 30 yıldır tek başına yaşadığını anlatan Kebir de "Akrabalarım olmasına rağmen hiçbiri beni sormuyor. Sürekli kendimi eve kapatıyorum. Komşular yemek konusunda yardımcı oluyor." dedi.

"Devlet yetkililerinin evime gelip benim sıkıntılarımı giderecek sözler vermeleri beni sevindirdi. Allah razı olsun gelmeniz bile beni mutlu etti. En azından bugün bu dünyada yalnız olmadığımı hissettim. Bugüne kadar diyordum ki bu dünya herkesindir ama ben hariç. Bu dünyanın dışında görüyordum kendimi." diyen Kebir, kendisine verilecek destekle hayata tutunmak istediğini sözlerine ekledi.

Kebir, bir süre önce evinde sık gördüğü ve öldürmekten bıktığı akrepleri yakalayıp kavanozda beslemesi ile gündeme gelmişti.