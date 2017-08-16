Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyarbakır'da 30 yıldır yalnız yaşayan vatandaşa devlet desteği

Diyarbakır'da 30 yıldır yalnız yaşayan vatandaşa devlet sahip  çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Açar, Erol Kebir'i ziyaret ederek, iş imkanı sağlanması ve  barınma sorununun giderilmesi sözünü verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:36
Diyarbakır'da 30 yıldır yalnız yaşayan vatandaşa devlet desteği

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 30 yıldır yalnız  yaşayan Erol Kebir'i (54) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ve uzmanlar ziyaret ederek, yaşadığı evde incelemelerde bulundu.

20 metrekarelik harabe bir evde  yaşayan Kebir'i ziyaret eden Açar, Aile Sosyal Destek Programı  (ASDEP) kapsamında Sur ilçesindeki tüm haneleri ziyaret ettiklerini söyledi. İlçede 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle artan terör saldırısı  dolayısıyla yıkılan hanelerin söz konusu olduğunu aktaran Açar, devletin tüm  kurumları olarak iyileştirmeye yönelik bir hizmet yürüttüklerini belirtti.

 "Devletimiz, ülkemiz içerisinde ve ülkemiz sınırları dışında ülkemize  kasteden ne kadar terör örgütü varsa onu bertaraf etmeye yönelik ciddi bir  mücadele yürütmektedir. Allah'a şükür ki devletimiz güçlüdür. Devletimiz,  halkımızı o tehlikelerden kurtarmak için esaslı bir şekilde terör operasyonu  yürütüp Sur ilçemizi terörden arındırdı." diyen Açar, terörden mağdur olan vatandaşlara yardım ettiklerini bildirdi.

Kebir'in durumunu da ilgili kurumlara bildireceklerini ve yardımcı  olacaklarını dile getiren Açar, bakanlıklarının şimdiye kadar hiçbir vatandaşı  çaresizlik içinde bırakmadığını vurguladı.

"Kebir'i yalnız ve sokakta bırakmayacağız. Kendisini yalnız ve çaresiz  hissetmesini istemiyoruz. Onun da devlete ve bize güveni olduğunu görmüş olmanın  da ayrıca memnuniyetini yaşıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na  durumunu bildirerek, kendisine ayni ve nakdi yardım sağlayacağız." diyen Açar,  Kebir'e iş imkanı sağlanacağını ve barınma sorununun giderileceğini kaydetti.

Anne ve babasının vefatından sonra 30 yıldır tek başına yaşadığını  anlatan Kebir de "Akrabalarım olmasına rağmen hiçbiri beni sormuyor. Sürekli  kendimi eve kapatıyorum. Komşular yemek konusunda yardımcı oluyor." dedi.

"Devlet yetkililerinin evime gelip benim sıkıntılarımı giderecek  sözler vermeleri beni sevindirdi. Allah razı olsun gelmeniz bile beni mutlu etti.  En azından bugün bu dünyada yalnız olmadığımı hissettim. Bugüne kadar diyordum ki  bu dünya herkesindir ama ben hariç. Bu dünyanın dışında görüyordum kendimi."  diyen Kebir, kendisine verilecek destekle hayata tutunmak istediğini sözlerine  ekledi.

Kebir, bir süre önce evinde sık gördüğü ve öldürmekten bıktığı  akrepleri yakalayıp kavanozda beslemesi ile gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:36
  1. Diyarbakır
  2. Sur
  3. Erol Kebir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...