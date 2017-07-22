Diyarbakır’da 2 ton gıda imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gıda denetim ekipleri son 6 ayda kentte gıda ürünleri satan, depolayan ve üreten iş yerlerini periyodik bir şekilde denetledi. Toplam 3 bin iş yerini fiziki, teknik ve hijyenik denetime tabi tutan ekipler, insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ve bozuk 2 ton gıda maddesine el koydu. Bozuk olan gıda maddeleri Büyükşehir Belediyesi Çöp Toplama ve Aktarma İstasyonu’nda kontrollü bir şekilde bertaraf edildi. Denetimlerde fiziki ve teknik olarak eksiklikleri bulunan iş yerleri uyarıldı. Gıda denetimleri hafta sonu dahil olmak üzere oluşturulan iki ekiple sürdürülüyor.

9 bin kişiye işbaşı hijyen eğitimi verildi

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmeleri için iş yerlerinde çalışan 9 bin kişiye denetimler esnasında işbaşı hijyen eğitimi verildi. Beyaz bayrak almaya hak kazanan lokanta, kafe, restoran ve kasaplardan oluşan 142 iş yeri de periyodik olarak denetlendi. Uygulamaya uygun şekilde hareket etmeyen iş yerlerinin ve imalathanelerin standart puanları düşürüldü. Beyaz bayrak almak isteyen iş yeri ve imalathanelerin başvuru değerlendirmeleri ise devam ediyor. Standart puana uygun olan iş yeri ve imalathanelere beyaz bayraklar dağıtılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hava sıcaklığının kentte mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların özellikle sıcak havada çabuk bozulan, riskli ürünler sınıfında bulunan et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin satın alınırken son kullanım tarihlerine bakmaları konusunda uyarılarda bulundu.