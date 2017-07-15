Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu düzenledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği, Diyarbakır Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu Tarihi Sur ilçesi İçkale’de başladı. Koşuya, 300 sporcu ile vatandaşlar katıldı. Sporcular ve vatandaşların koşu malzemeleri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, koşunun yapılacağı güzergah araç trafiğine kapatıldı. Koşunun startı Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal ve Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel tarafından verildi.

Sporcular kıyasıya yarıştı

Erkekler kategorisinde, Yıldız, Genç ve Büyük erkekler; kadınlar kategorisinde ise Yıldız, Genç ve Büyük kadınlar kıyasıya yarıştı. Sporcular, İçkale, Dağkapı Dörtyol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Adliyesi güzergahlarını izleyerek koşuyu Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü önünde tamamladı.

2 kilometrelik koşuda yıldız erkeklerde Umut Çakmak, genç erkeklerde Mustafa Gül, büyük erkeklerde Osman Çelik; yıldız kadınlarda Ceylo Işık, genç kadınlarda Selda Bati, büyük kadınlarda ise Remziye Temel birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu’nda dereceye giren sporculara, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
  1. Diyarbakır
  2. Yenişehir
  3. Mehmet Öz
  4. Dörtyol
  5. Diyarbakır Valiliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı unutulmadı
    1. Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı..
    2. Kösedağ şehitleri dualarla anıldı
    3. TÜMSİAD Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz..
    4. Kop savunması kahramanları unutulmadı
    5. ‘Kırık çizgilerden memleket..
    6. İHA’nın 15 Temmuz sergisi büyük ilgi..
    7. Manavgat’ta tur minibüsü şarampole..
    8. 15 Temmuz şehidinin adı hatıra..
    9. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    10. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    11. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    12. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    13. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    14. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    15. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    16. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    17. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    18. 15 Temmuz konulu karikatür..
    19. Droneler vatan için uçtu
    20. Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı