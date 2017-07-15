Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği, Diyarbakır Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu Tarihi Sur ilçesi İçkale’de başladı. Koşuya, 300 sporcu ile vatandaşlar katıldı. Sporcular ve vatandaşların koşu malzemeleri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, koşunun yapılacağı güzergah araç trafiğine kapatıldı. Koşunun startı Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal ve Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel tarafından verildi.

Sporcular kıyasıya yarıştı

Erkekler kategorisinde, Yıldız, Genç ve Büyük erkekler; kadınlar kategorisinde ise Yıldız, Genç ve Büyük kadınlar kıyasıya yarıştı. Sporcular, İçkale, Dağkapı Dörtyol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Adliyesi güzergahlarını izleyerek koşuyu Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü önünde tamamladı.

2 kilometrelik koşuda yıldız erkeklerde Umut Çakmak, genç erkeklerde Mustafa Gül, büyük erkeklerde Osman Çelik; yıldız kadınlarda Ceylo Işık, genç kadınlarda Selda Bati, büyük kadınlarda ise Remziye Temel birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu’nda dereceye giren sporculara, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.