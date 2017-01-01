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Diyarbakır'a Tramway geliyor

Başbakan Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı" projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alınması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı.

Diyarbakır'a Tramway geliyor
Eklenme: 01 Ocak 2017, 00:03
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Başbakan Binali Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı" projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alınması Diyarbakırlıları sevindirdi.

Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı" projesinin 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındığı açıklanması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım ana planı kapsamında Belediye, kentte 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçiriyor. 

Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşturması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona erecek. Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, raylı sistemin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını belirtti.

Raylı sistemin iki etaplı yapılacağını, birinci etabın 14 kilometre uzunluğunda olacağını kaydeden Atilla, Dağkapı'dan başlayarak, Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşacağını aktardı.

Atilla, ikinci etabın Diclekent Kavşağı'ndan, 500 Evler istikametine kadar gideceğini bildirerek, "Yine ulaşım ana planı kapsamında, kent merkezindeki otopark, trafik sorunu gibi uzun vadeli projeler içeriyor. Raylı sistem, kentin trafik sorununu da önemli oranda rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır ulaşım ana planı projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nin araç trafiğine kapatılacağını, bu caddede sadece raylı sistemin olacağını belirten Atilla, şöyle devam etti:

"Yine ulaşım ana planı kapsamında Ekinciler Caddesi'ni yayalaştırma projemiz var. Ekinciler Caddesi'nden sadece tramvay geçecek. Ekinciler Caddesi'ndeki bölgeyi araç trafiğinden arındıracağız. Bunu yaparken de diğer alternatif yollar üzerinde durduk. Projeye göre, alternatif yol güzergahları tek yönlü olacak şekilde planlandı." 

Vatandaşlar memnun

Üniversite öğrencileri olarak raylı sistem hattı yapılmasına çok sevindiklerini aktaran Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür Mutfağı Konsey Başkanı Miraç Can Ergenekon, kentin uzun zamanlardır hizmete muhtaç olduğunu söyledi.

Bugün güzel bir haber aldıklarını dile getiren Ergenekon, şöyle konuştu:

"2017'nin ilk güzel haberi olsun. Bunların devamı gelecek inşallah. Başbakanlık tarafından projenin kabul edildiğini öğrendik. Diyarbakır için gurur verici bir şey. Raylı sistem bizim düşündüğümüz en büyük projeydi. Raylı sistem gelirse kim bilir neler neler gelecek. Bu da 2017 hediyesi olsun Diyarbakırımıza. Kentimizde hizmet eksikliği vardı. Belediye başkanımız çalışmalara başladı. Diyarbakır tertemiz oldu. En çok memnun olacaklar arasında öğrenciler yer alıyor. En büyük etkisi bize olacak. Öğrenciler büyük eziyet çekiyor ulaşımda. Öğrenciler ve Diyarbakır gençliği olarak belediye başkanımızın yanındayız." 

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımDiyarbakır Büyükşehir BelediyeYenişehir
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