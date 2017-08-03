Diyarbakır’a dev yatırım

Diyarbakır’da son dönemde yaşanan huzur ortamı yatırımcıların da iştahını kabartmaya başladı. Bu kapsamda kentte açılan ve toplamda 3 etaptan oluşan Organize Sanayi Bölgesi yetersiz kalınca, 4. Etabın yapılması için çalışmalara hız verildi. 300’e yakın fabrikanın hizmet verdiği OSB’lerde hedef 2019’un sonuna kadar 20 binden fazla kişinin istihdama kazandırılarak ekonomik kalkındırmayı güçlendirmek.

Hedef 20 bin kişiye istihdam sağlamak

Kentte yapılan ve yapılması düşünülen projelerle ilgili bilgi veren Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, Diyarbakır OSB olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi. Daha büyük bir ekonomiye sahip olmak için gerekli çalışmaları azim ve inançla sürdürdüklerini belirten Karavil, bunun için hep birlikte gayret sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. OSB’lerin üreten ve istihdam sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu aktaran Karavil, "720 hektar alan üzerinde 203 adet üretimde, 30 adet inşaat aşamasında, 39 adet proje aşamasında, 10 adet pasifte olmak üzere 282 adet firma bulunmaktadır. Bölgemize olan ilgi göz önünde tutularak yeni genişleme alanı kapsamında yaklaşık 200 hektar büyüklükte yeni 4. etaba yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre içeresinde OSB’ye 720 milyon lira yatırım yapıldı. Cazibe merkezi açıklandıktan sonra bu 720 milyon liranın üzerine çok daha fazla çıkacaktır. Bizim şu anda 6 bin çalışanımız var. 720 milyon yatırım ile birlikte bu 11 bine yaklaşıyor, 3. etap ile birlikte. 4. etap için de hazırlık yapmaktayız, bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. 2019’un sonunda 20 bin kişiye biz burada istihdam sağlayacağız, hedefimiz bu. Komşumuz Gaziantep’ten Kahramanmaraş’tan geri kaldığımız yılları nasıl telafi edeceğiz, çok çalışarak bunu başarmalıyız. 20 yılda yapılmayanı biz 3 yılda yaptık. Çok çalışmakla hedefimizi büyütmeliyiz kısa bir süre içinde Gaziantep’i ve Kahramanmaraş’ı yakalamalıyız" dedi.