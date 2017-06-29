Diyarbakır yeni Valisi Güzeloğlu Kocaeli’ne veda etti

Son kararname ile Kocaeli Valiliği görevinden Diyarbakır Valiliği’ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu, valilik çalışanları ve kent protokolü ile vedalaştı. Valilik binasında gerçekleştirilen törene; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Güzeloğlu’nun eşi Ayşe Güzeloğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, iş dünyası, şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve valilik personeli katıldı.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "En büyük kazancımız ayrılırken dostluklarını kazanmaktan büyük onur duyduğum dostlarım oldu. 1 Ekim 2014 tarihinde büyük bir sorumlulukla üstlendiğim görevimden bugün ayrılıyorum. 3 yıla yakın bir süre Türkiye’nin çok özel ve güzel illerinden birisi olan Kocaeli’ de olma onur ve gururunu duymaktan dolayı Rabbime hamdolsun diyorum. Burada Vali görevime başlarken, her görevin biteceğine inanarak bugüne hazır bulundum. Burada çok güzel işler başardık” dedi.

Konuşmasına devam eden Güzeloğlu, "İlk valilik görevine çok erken bir yaşta 38 yaşında başladığımda, ülkemize ve devletimize yakışır şekilde görevi sürdürebilmek için dua ettim. Gönüllerde bulunmak ve hoş bir seda olarak anılmanın en güzeli olduğunu biliyorum. Kocaeli Türkiye’nin yürüyüşünde en önemli şehirlerden birisidir ve Allah bu şehrin önünü hep açık etsin. Burada yaşadığım güzel anılar için burada yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah’a emanet olun” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmalarının ardından Kocaeli Valiliği ve kent protokolü ile vedalaşan Vali Güzeloğlu, eşiyle birlikte Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktı.