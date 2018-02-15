Diyarbakır Valiliği açıkladı: Yasak kalktı!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağçılar, Çaldere, Bayrambaşı, Altınkum, Babakaya, Ormandışı, Keklikdere, Onbaşılar, Boyunlu, Üçbasamak, Gürpınar, Kayadere, Arıköy, Kazandağı, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak. Bahçe, Görentepe, Karahacı, Otluk, Gündüzköy, Susuz, Çardakköy, Eskiköy, Başıbüyük ve Kumgölü köyleri ile Erkenciler, Ergeçiti, Aşağıbabakaya, Kayabağ, Alakuşak, Kaso, Yukarıbakaya, Mirenge, Çalıönü, Çelikler, Çatak, Dönenkaya, Esenyol, Özlüce, Taraklı, Darıseven, Usluca, Toklar, Boğazönü, Başkaya, Çavuşdamı, Yamaç, Çayyatağı, Dağarcık, Dorukardı, Yayıklı, Ayrancı, Gördük, Susamış ve Köksüren mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Çkurca, Bağcılar, Akbudak, Demirli, Bayırköy, Taşköprü, Temren, Güleç, İnkaya, Yakıtköy, Barın, Üçkuyu, Karaorman, Ünal, Başbuğ, Yayıkköy, Ayhanköy, Kayahan, Hamzalı, Salkımlı, Uzunova, Konuklu ve Tuzlaköyleri ile Maden, Yalımlı, Dökmetepe, Soldere, Yolugüzel, Yeşilce, Başcavuş, Dulusalkım, Düzpelit, Havrik, Mezrimalamüftü, Ortakuyu, Küçükbağcılar, Mutlu, Yenidam, Keçiveren, Zümrütlü, Kekliktepe, Haruni, Gomasüleyman, Yukarıpolat, Aşağı Polat, Kayapınar, Malaabdo, Tilkan, Hacıhasan, Donar, Savusan, Kırbağ, Mevik, Kuyucak, Korukçu, Meydan, Danacık, Muzhat, Gom, Çiftlik, Hacımeli, Kale, Bilgili, Besi, Caferkan, Alikan, Akyaprak, Derindere, Yolçatı, Çöl, Arık, Sivricey, Çiğdemli, Cebeci, Karlık, Kocadağ, Ovabağ, Yavuz, Nergizi, Yarımca, Esenler Maver, Kollukavak ve Karşıyaka mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Kıpçak, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Türeli ve Çıralı köyleri ile Hevsel, Alataş, Bakanlar, Kolbağı, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer ve Kerpiçören mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Koçbaba, Mutluca, Ülgen ve Bayırdüzü köyleri ile Şahgeldi, Korhan, Akbulut, Kanipüskülü, Hacıcabbarlar, Tavşantepe ve Avcı mezralarında 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.