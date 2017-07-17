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Diyarbakır Vali Yardımcısı Gökdemir FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
Diyarbakır Vali Yardımcısı Gökdemir FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Gökdemir, tutuklandı.

Eşinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
  1. Diyarbakır
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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