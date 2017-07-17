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Diyarbakır Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan  Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, tutuklandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:50
Diyarbakır Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Gökdemir'in  emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama  talebiyle mahkemeye çıkarılan Gökdemir, tutuklandı.

Eşinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:50
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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