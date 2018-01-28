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Diyarbakır Türk bayraklarıyla süslendi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde esnaf dükkanlarla birlikte bayraklarını da açtı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:22
Diyarbakır Türk bayraklarıyla süslendi

Diyarbakır/Hani ilçesinde Afrin operasyonuna destek verildi. İlçe Ay- Yıldızlı bayraklar ile donaltıldı.

Diyarbakır'da her yer Ay-Yıldız

Yıllarca terörle hırpalanan vatandaşlar, terörün temizlendiği ilçede rahatlık ve huzur içinde dükkanlarının camlarına Türk bayrağı asarak Afrin'de terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verdi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 18:22
  1. Diyarbakır/Hani ilçesi
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