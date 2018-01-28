Diyarbakır Türk bayraklarıyla süslendi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde esnaf dükkanlarla birlikte bayraklarını da açtı.28 Ocak 2018 Pazar 18:22
Diyarbakır/Hani ilçesinde Afrin operasyonuna destek verildi. İlçe Ay- Yıldızlı bayraklar ile donaltıldı.
Diyarbakır'da her yer Ay-Yıldız
Yıllarca terörle hırpalanan vatandaşlar, terörün temizlendiği ilçede rahatlık ve huzur içinde dükkanlarının camlarına Türk bayrağı asarak Afrin'de terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verdi.