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Diyarbakır Silvan'da izinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü

Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan "drone" güvenlik güçlerince düşürüldü .

22 Ekim 2017 Pazar 10:02
Diyarbakır Silvan'da izinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü

Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.

Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.

Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:02
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  • AAAA16 sa önce
    İzinsiz kuş ucurtmayin
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