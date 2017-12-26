Diyarbakır'a öyle bir pankart astılar ki

Emperyalist ABD'nin Kudüs'ü işgalcilerin sözde başkenti olarak ilan etmesine tepkiler devam ediyor.

Diyarbakır’da oto galeri esnafı, Emperyalist ABD'nin Kudüs'ü işgalcilerin sözde başkenti olarak ilan etmesine tepkisini astıkları pankart ile gösterdi.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ikinci el oto pazarı Diyarbakır Oto Center Sitesi esnafı ABD'nin Kudüs kararına karşı tepkisini üzerinde "Kahrolsun israil ve Amerika, Filistin’in Başkenti Kudüs" yazılı pankart ile gösterdi.

Astıkları pankart hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Oto Center Sitesi Başkanı Mehmet Dönmez, Trump’ın Kudüs kararına tepkilerini dile getirmek amacıyla böyle bir yönteme başvurduklarını belirtti.

Pankartı asmadan önce site esnafıyla istişare ettiklerini dile getiren Dönmez, “Dünyanın tümü bu karara tepkisini verdi. Biz de site olarak tepkimizi göstermek amacıyla pankart asma kararı aldık. Pankartla Amerika ve israile tepkimizi dile getirdik. Trump’ın kararı bir zulümdür, biz de bu zulme sessiz kalamazdık. Onun için bu şekilde bir karar aldık, tepkimizi göstermiş olduk.” dedi.

Trump’un kararının hiçbir geçerliliğinin olmadığını söyleyen Dönmez, “Kudüs’ün israilin başkenti olması gibi bir şey söz konusu olamaz, bu mümkün değil. Dikkat ederseniz bütün dünya bu karara tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yanlış değilsem 128 ülke Amerika’nın kararına karşı ret oyu verdi, sadece 9 ülkede bu karara onay verdi, bu ülkelerde Amerika’nın kanadı altında yaşıyor. Amerika’nın bu yaptığı ona kalmaz. Bu karar zulümdür. Orada bir işgal var zulüm üstüne zulüm olmaz. Bütün dünya bunu kabullenemez.” ifadelerini kullandı.