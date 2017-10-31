Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Diyarbakır merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün finans kaynaklarından olan Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile irtibatlı ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgütün finans kaynaklarından olan Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile irtibatlı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Malatya, Eskişehir, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Manisa, Adıyaman ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.