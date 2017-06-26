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Diyarbakır karıştı! Kolunda ‘Murat’ yazılı dövme var

Diyarbakır'da halkı sokağa döken tacizci iddialarının ardından ekipler alarma geçti. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:17
Diyarbakır karıştı! Kolunda ‘Murat’ yazılı dövme var

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olayla ilgili polisin soruşturması ve taciz şüphelisinin aranma çalışmaları sürüyor.

Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi. Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldığı olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi.

Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı  açıklanmazken, tacizci kişinin 20'li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi. Okulun ve güzergahtaki bir çok güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, söz konusu taciz şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:17
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