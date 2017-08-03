Diyarbakır, İran’da tanıtılacak

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Ticaret Borsası (DTB), Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulundan oluşan Diyarbakır Turizm Platformu, İran’da Diyarbakır’ın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Radisson Blu Hotel düzenlenen toplantıya, söz konusu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Turistlerin Diyarbakır’a ilgisini çekme konusunda otel tarafından yapılan araştırmaların sunumu ile başlayan toplantıda, İranlı turistlerin yurtdışına çıkışlarında, Dubai ve Malezya’dan sonra en çok tercih ettikleri üçüncü ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Van’a 171 bin 43, Diyarbakır’a 4 bin 592, Gaziantep’e ise 11 bin 373 yabancı turistin giriş yaptığına dikkat çekilen toplantıda, bölgeyi ziyaret eden İranlı turist sayısının oldukça fazla olduğunu, bu turistlerin Diyarbakır’ı da ziyaret etmeleri konusunda nelerin yapılması gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

“Diyarbakır’ı tanıtmalıyız”

DTSO Başkan Vekili Metin Aslan, Turizm Platformu olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, İranlı turistlerin kente gelmelerini sağlamak amacıyla da girişimlere başlayacaklarını söyledi. Aslan, “İlk olarak İran’da Diyarbakır’ın tanıtılması gerekiyor. Kentimiz özellikle İnanç ve Kültür açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli kullanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.