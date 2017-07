Diyarbakır Hayvan Borsasında durgunluk

Yaklaşık 6 yıldır babasıyla birlikte Hayvan Borsasında esnaflık yaptıklarını belirten İsmail Yılmaz, piyasanın düştüğünü ifade etti. İthal etin de piyasa üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Şuan piyasa düşmüş resmen. Hayvan ve et ithalatı yüzünden hayvanda baya düşüş var. Bayramdan önce 38 lira şuanda 31 lira et piyasası. İnsanlar alamıyor. Millet gidip kendine normal haftalık olarak 30-40 liraya et alabiliyor. Et fiyatları düştüğü zaman hayvan pazarında sıkıntı oluyor. Millet stoka çekiyor. 38 liradan 30 liraya geldiğinde millet stoka çekiyor. Alıyor 500 tane hayvan kurbanlık için besliyor. Daha önce çifti bin 500 lirayken şimdi bin lira. Yüzde 50 düşüş var. Geçen yılki kurbanlık durumuna göre şimdi hayvanların fiyatı biraz yüksek ama ilkbahara göre baya düşmüş” dedi.

“Ortada kalmışız, şaşırmışız”

Piyasaların durumundan yakınan esnaflardan Mahmut Kormaz ise, her gün et fiyatlarının düştüğünü ve kimi zaman kar ettiklerini kimi zaman ise zarar ile eve döndüklerini ifade etti. Fiyatların her gün düştüğünü belirten Korkmaz, şunları söyledi:

“Piyasa yerinde değil. Her gün oynuyor her gün düşüyor. Yani belli bir seviyesi yok. Biz de ortada kalmışız, şaşırmışız. Et fiyatları 30 ile 31 lira arasında gidip geliyor. Kasaplarda 40 lira civarında satıyorlar. Mal fazla olduğu için alıcı yok. İnsanların hepsi ekmek peşinde geliyor 5-10 kuruş kazanmak için bazen biz burada 10, 20, 30, 50 lira kar ediyoruz bazen de 200-300 lira zarar ediyoruz. Biz de şaşırmışız. Bu yaştan sonra başka bir iş de yapamıyoruz.”

“Hem esnaf hem de besici kazanmıyor”

Kurban Bayramı hazırlıklarını yaptıklarını ancak piyasaların durumunun iyi olmadığını söyleyen esnaflardan Kasım Volkan, hayvanın artık bir kazancı olmadığını kaydetti. Volkan, “Hazırlıklar yapılıyor ama maalesef durum hiç iyi değil. Şimdi vatandaş gelip buradan hayvan alıyor, götürüp besliyor herhangi bir şey kazanmıyor. Sebebi de şudur; yem pahalı, saman pahalı ondan dolayı millet kazanmıyor. Yaptığı çaba boşa gidiyor.Piyasanın genel durumu şuanda iyi değil. Buradaki esnaf da kazanmıyor, besici de kazanmıyor. Millet hep perişan olmuş ama mecburiyetten kendimizi buraya atıyoruz” diye konuştu.