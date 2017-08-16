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Diyarbakır Havalimanında uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır Havalimanında, pist ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle bu akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:24
Diyarbakır Havalimanında uçuşlar iptal edildi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Havalimanında bu akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Yetkililer, havalimanı pistinin 4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve pist üzerinde bine yakın aydınlatma lambasının bulunduğunu belirterek, “Bu lambalar zayıf akım ve farklı bir sistemle çalışıyor. Bunda arıza oluşmuş.

Şalter kaldırıldığında tekrar atıyor. Arıza tespiti için çalışmalar sürüyor. Arıza giderildikten sonra normale dönecek ancak bu geceki tüm uçuşlar iptal edildi” dedi. 


 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:24
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