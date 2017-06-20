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Diyarbakır DEAŞ davasının tüm sanıkları tahliye edildi!

Diyarbakır DEAŞ'in hücre evlerine yapılan ve 7 DEAŞ'linin öldürüldüğü, 2 polisin şehit olduğu operasyonla ilgili görülen davada, tutuklu 3 sanık da tahliye edildi.

20 Haziran 2017 Salı 16:00
Diyarbakır DEAŞ davasının tüm sanıkları tahliye edildi!

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim 2015 günü DEAŞ'in hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, çatışmada DEAŞ üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli madde bulundurma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 15- 37'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 16'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davanın 25 Ekim 2016 günü görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 12'si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise 1'i olmak üzere 13'ü tahliye edilirken, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

3 SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Davanın bugün görülen 4'üncü celsesine tutuklu sanıklar N.T. ve M.D. Gaziantep Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile M.D. ise duruşma salonnda katılırken, 5 tutuksuz sanık ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar M.D., N.T. ve M.D.'nin adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davanın duruşması ertelendi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:00
  1. DEAŞ
  2. DAVA
  3. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  • hrnhrn10 sa önce
    Bırakın bakalım ahirette sizden hesabını sorarız
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