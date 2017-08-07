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Diyarbakır Belediyesi'nin otobüsü alev aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğalgazla çalışan yolcu otobüsü, Ergani İlçesi'nden kent merkezine seyir halindeyken, içerisinde onlarca yolcu bulunduğu sırada alev aldı. Şoför genç yolcusunun uyarısıyla yolcuları tahliye etti, facia ucuz atlatıldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:42
Diyarbakır Belediyesi'nin otobüsü alev aldı

Ergani ilçe merkezinden yolcularını alarak Diyarbakır'a doğru giden belediye otobüsü, Eğil İlçesi yol ayırımı yakınlarına geldiğinde, motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede tutuşan otobüsün şoförü, iddiaya göre 2 yolcunun uyarması üzerine aracı sağa çekerek hızla yolcuların tahliyesini sağladı. Sürücü ve yolcuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğalgaz ile çalışan sarı renkli otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:42
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