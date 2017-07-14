Diyarbakır Belediyesi eski eş başkanı Fırat Anlı salıverildi
Görevden alınan Diyabakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Fırat Anlı tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.14 Temmuz 2017 Cuma 15:18
Görevden alınan Diyabakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Fırat Anlı tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmasının ardından görevinden alınmış ve kendisi birlikte 51 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.