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Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali belirlendi

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi’nde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:38
Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali belirlendi

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi’nde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olayla ilgili polisin soruşturması ve taciz şüphelesinin aranma çalışmaları sürüyor. Polisin olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi. Tacizci kişinin 20’li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi.

Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi.

Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldı. Polisin olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi.

Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı açıklanmazken, tacizci kişinin 20’li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi. Okulun ve güzergahtaki bir çok güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, söz konusu taciz şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:38
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