Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adnan Oktar arasındaki gerilim devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın kanalı olan A9’un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Fakat Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin’in edindiği bilgiye göre; Diyanet, Adnan Oktar’ın kanalının kapanması konusunda kararlı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında “Oktar’a prim yaptırmamak” için daha fazla konuşmak istemiyor.