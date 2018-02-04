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Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması

Diyanet, Adnan Oktar için "prim yaptırmak istemiyoruz" diyerek konuşmak istemediği yönünde açıklama yaptı.

04 Şubat 2018 Pazar 15:17
Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adnan Oktar arasındaki gerilim devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın kanalı olan A9’un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Fakat Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin’in edindiği bilgiye göre; Diyanet, Adnan Oktar’ın kanalının kapanması konusunda kararlı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında “Oktar’a prim yaptırmamak” için daha fazla konuşmak istemiyor.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:17
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Adnan Oktar
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  4. A9

YORUM YAZ

  • Müptezel Sexo ManyaklarMüptezel Sexo Manyaklar1 sa önce
    Hocam hadi idamı kaldırdınız; bari.... oturtulsun bu Oktar ve solucan kızları!! Dünyanın en âdî işini alenen yapıyorlar...
  • senaysenay1 sa önce
    sozkonusu hak olunca sapkinlara laf degil gereken yapilir, zehir sacan bu sapiklar acilen layigini bulmali.
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