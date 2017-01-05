Diyanet'ten tarikatlar için beş ilke

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Tarikatlardaki bozulma ve yozlaşmaya karşı harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa "Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması" organizasyonu düzenleyecek. FETÖ'nün hain darbe girişimi ve DEAŞ'ın İslam adı altında gerçekleştirdiği terör eylemlerinden sonra oluşan olumsuz algıyı kırmak için yapılacak büyük toplantı öncesinde Din İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan 3 kişilik ekip cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

32 GRUPLA GÖRÜŞÜLDÜ

Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle: Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Ensar Vakfı, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu.

5 İLKE BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler şöyle:

1. TEKFİR ETMEYECEKSİN

Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

2.ÖTEKİLEŞTİRMEYECEKSİN

Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

3.İSLAM'DAN AYRILMAYACAKSIN

İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

4. ŞAHISÇI OLMAYACAKSIN

Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

5. ŞİDDETE KARŞI DURACAKSIN

Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.