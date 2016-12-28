Diyanet'ten tarihi sorumluluk

Diyanet tarihi bir sorumluluk üstlendi. ‘Cemaat ve tarikat buluşmaları’nda, Doğu ve Güneydoğu’daki medrese ve tarikat temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet, katılımcılara ‘FETÖ hakkında ne düşündükleri’ni sordu.

Örgüte hep mesafeli durduklarını söyleyen temsilciler, devletin dini istismara izin vermemesini istedi. Toplantıda PKK’nın bölgede manevi dokuya verdiği zararlar da masaya yatırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yaptığı dini tahribatı gidermek için organize ettiği cemaat ve tarikat buluşmalarında sona yaklaşılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii’nde Doğu ve Güneydoğu’daki medrese ve tarikat temsilcileriyle bir araya gelindi. Davet edilen grupta Bitlis’in Güroymak ilçesinde Bediüzzaman Said Nursi’nin yetiştiği Norşin Medresesi temsilcisi Abdulgani Mutlu, yine Güroymak’ta ikamet eden Şeyh Abdulkerim Çevik, Bitlis’in Mutki ilçesindeki Oxin Medresesi Müderrisi Şeyh Fethullah Ayte, Siirt Tillo’da MHP’li Oktay Vural’ın akrabası Şeyh Burhaneddin Mücahidi’nin oğlu Molla Alaaddin Yıldırım, Siirtli Şeyh Muiniddin Aydın ve Şeyh Abdulğani Haznevi’nin oğlu Seyda Muhammed Zahid Haznevi yer aldı.

Dini bir cemaat olarak ortaya çıkan FETÖ’nün masaya yatırıldığı toplantı, birlikte kılınan sabah namazı sonrası yapılan çorba ikramıyla başladı. Saatlerce süren toplantıda Diyanet yetkilileri, bölgedeki dini hizmetler ve medrese çalışmalarına ilişkin bilgi aldıkları katılımcılara Fetullah Gülen liderliğindeki taşeron örgüt hakkında ne düşündüklerini sordu. FETÖ mensuplarının geçmişte sık sık bölgeye gelerek kendilerini ziyaret ettiklerini, dini programlara çağırdıklarını anlatan medrese temsilcileri, din anlayışındaki farklılıklar nedeniyle FETÖ’ye hep mesafeli durduklarını kaydetti. Medrese temsilcileri, zulme uğradıkları dönemlerde bile devlete ihanet etmeyi akıllarının ucundan bile geçirmediklerini, her zaman devletin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Dini cemaat kisvesiyle günden güne çoğalan yapıların ve bu yapıların ürettiği hurafelerin kendilerine verdiği zarardan da yakınan medrese temsilcileri, faaliyetlerini devletin gözetiminde yürütmek istediklerini, devletin dini istismar eden grup ve şahıslar hakkında gerekli işlemleri yapması gerektiğini dile getirdi. Terör örgütü PKK’nın bölgenin manevi dokusuna yönelik zararı da konuşulan başlıklar arasında yer edindi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Diyanet görevlileri Ekrem Keleş ile Hasan Kamil Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu’nun diğer dini kanaat önderleriyle de gruplar halinde bir araya gelecek. Adıyaman’daki Menzil tarikatı temsilcileriyle görüşüldüğü öğrenilirken, sıradaki davetli listesi şöyle: Diyarbakır’dan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Molla M. Tayyip Elçi, Nakşibendiliğin Hazne koluna bağlı Şeyh Ahmet Çelik, Şanlıurfa’dan Şeyh İzettin Aksan, Siirt Tillo’dan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin torunu Şeyh Muhammed Bedrettin Aydın, Erzincan’dan Şeyh Muhammed Nayır, Elazığ Karakoçan’dan Şeyh Ubeydullah Kavumani, Elazığ merkezden Şeyh Hayrettin Koç, Cizre’deki Nakşibendi temsilcileri.

Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii’ndeki dar kapsamlı cemaat ve tarikat toplantılarının tamamlanmasının ardından konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanarak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e sunulacak. Raporun içeriği dikkate alınarak kurumda yapılacak istişareler sonrası Görmez’in katılımıyla tüm cemaat ve tarikat temsilcilerinin aynı anda davet edildiği bir toplantı yapılması planlanıyor. FETÖ’ye karşı büyük bir mücadeleye girişen Görmez’in, tarikat ve cemaat temsilcilerini bir araya getirmesi halinde cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılmış olacak.