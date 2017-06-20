Diyanetten sert tepki: Bu bir proje...

Diyanet İşleri Başkanlığı,Berlin'de gerçekleştirilen sözde dini girişim ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen ve aziz milletimizin dikkat ve ferasetinden kaçmayan sözde, İslamilik iddiası taşıyan bir girişim aracılığıyla yüce dinimizin temel esasları hiçe sayılmıştır. İslam’ın temel ölçüleri açık ve seçik olarak Kur’an-ı Azimüşşan’da ve Sünneti Seniyye’de beyan edilmiştir.

Söz konusu haberlerde yer alan ve İslam’ın temel bilgi kaynakları, ibadet ilkeleri, metodolojisi ve on dört asrı aşan tarihi tecrübesiyle bağdaşmayan uygulamalar, dini ifsada, bozmaya yönelik çabalardan başka bir şey değildir.

Bunun yıllardır FETÖ ve benzeri menhus yapıların öncülüğünde yürütülen bir din mühendisliği projesi olduğu açıktır. İslam’ın on dört asırlık değişmez sabiteleri olarak devam edegelen bir ibadetini laubalice değiştirmeye kalkışmak asla bir fikir ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez.

Bu tür girişimler karşısında bütün mümin kardeşlerimizin her türlü provokasyondan uzak kalarak hikmet ve teenniyle hareket edeceklerine olan inancımız tamdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı