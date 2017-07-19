Diyanet'ten Mescid-i Aksa açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail askerlerince Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı bölgesinde yapılan ve Aksa'nın hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin de yaralandığı saldırıyı kınadı.

Görmez, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri'nin İsrail askerlerince gerçekleştirilen saldırıda yaralanmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bu gece yatsı namazını müteakip, Mescid-i Aksa'nın barış elçisi, eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın hatibi İkrime Sabri'nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanan Görmez, Aksa ve çevresinde olanların sağduyulu her insanı büyük endişelere sevk ettiğini vurguladı.

Görmez, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aklıselim, sağduyu, itidal ve barış taraftarları Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’u bağrında barındıran El-Halil Camisinin başına gelenlerin Mescid-i Aksa'nın başına gelmesine izin vermeyeceklerdir. El-Halil'in, içinde bulunan büyük Peygamberlerle birlikte yıllardır bir hapishaneye dönüştüğünü hiçbir mümin unutmuş değildir. Aklıselimin bir an önce devreye girmesi en büyük temennimizdir."

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla dün yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere müdahale etmişti. İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralanmıştı. Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan El-Makasid Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.