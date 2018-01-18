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Diyanet'ten kadro açıklaması: 6 bin kişi daha alacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında İŞKUR aracılığıyla sözleşmeli çalışan imamlara kadro müjdesini verdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:17
Diyanet'ten kadro açıklaması: 6 bin kişi daha alacağız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş TVNET'te yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Erbaş konuşmasında sözleşmeli çalışan imamlara müjdeyi verdi.

"6 BİN KİŞİ DAHA ALACAĞIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığında İŞKUR aracılığıyla sözleşmeli çalışan imamların bulunduğunun hatırlatılması üzerine Erbaş, "Bu arkadaşlarımız istiyorlar ki görevlerinde devam etsinler, kadroya geçsinler. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan sorumlu Başbakan Yardımcımıza ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlattık. Onlar da Allah razı olsun 6 bin imam kadrosu verdiler bize." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı sınavı başvurularının dün itibarıyla bittiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"6 bin imam kadrosuna 18 bin kişiyi çağıracağız. İŞKUR'lu imam kardeşlerimiz buraya müracaat etmişlerdir inşallah. Eğer müracaat etmişlerse onlar sözleşmeli kadrolu imam olarak göreve başlayacaklar. Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Kadrolu imam ne kadar maaş alıyorsa onlar da aynı ücreti alacaklar. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız."

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:17
  1. DİYANET İŞLERİ
  2. İŞKUR
  3. KADRO
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