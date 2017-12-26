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Diyanet'e 9500 personel alımı yapacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9500 personel alınacağını söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 10:55
Diyanet'e 9500 personel alımı yapacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Diyanet’e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti:
 
“Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur’an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.”

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:55
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Bekir Bozdağ
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Ihsan abiIhsan abi38 dk önce
    İsterse 100 bin alsın,hurafeyle , batıl inançla Mücadele etmedikten sonra neye yarar.

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