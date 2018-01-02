Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi

Diyanet, Diyanet İşleri'nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

02 Ocak 2018 Salı 21:47
Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez” dedi.

Açıklamada, “Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 21:47
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    1. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    2. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    3. İran'daki vandallara bir destek de..
    4. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    5. İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli..
    7. KDV ile tanışan Suudi Arabistan..
    8. Kan donduran olay! 2'si çocuk 3..
    9. 'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'
    10. İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi..
    11. Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan..
    12. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    13. Almanlar en çok polise güveniyor
    14. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    15. 2017'de çenemiz düştü!
    16. Tam 850 yaşında ama...
    17. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
    18. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
    19. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
    20. Türkiye’de ilk kez görüldü
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü