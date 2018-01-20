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Diyanet'ten 'Afrin' kararı! Bütün camilerde...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:43
Diyanet'ten 'Afrin' kararı! Bütün camilerde...

Huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir.

Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:43
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  4. Diyanet İşleri Başkanlığı
  5. Diyanet Basın Merkezi
  • ÖnceVatan ÖnceVatan 43 dk önce
    ŞEYTANIN ÇOCUKLARINA kürdisdanı KURDURMAYACAĞIZ .ALLAHIN İZNİYLE ZAFERTÜRK İSLAM ALEMİNİN OLACAK
  • emre işcanemre işcan43 dk önce
    haberi gormeden selayı duydum yuregım agzıma geldi. 15 temmuz psikolojisi bu olsa gerek.haberı görünce rahatladım.allah ordumuza yardım etsin
  • samafsamaf53 dk önce
    mükemmel
  • DalmanDalman1 sa önce
    Nihayet düzgün bir iş diyanetten.bu yeni başkan 10 numara adam.aferin.
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