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Diyanet'ten 9500 personel alımı duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alımına ilişkin duyuru yayımladı.

31 Aralık 2017 Pazar 21:26
Diyanet'ten 9500 personel alımı duyurusu

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımına İlişkin Duyuru

30.12.2017

Başkanlık

Başkanlığımız taşra teşkilatında bulunan

3.000 Kur'an Kursu Öğreticisi,

6.000 İmam-Hatip

500 Müezzin-Kayyım

4-B sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 2016 yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurularda 2016 yılı KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için P124, önlisans mezunları için P123, orta öğretim mezunları için P122 esas alınacaktır.

Sınav işlemleri ve yerleştirmeye ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 21:26
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