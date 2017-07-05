Diyanet'ten 15 Temmuz Genelgesi! Eş zamanlı Selâ okunacak

15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

Dün İstiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yâd etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak için Başkanlığımız tarafından toplumsal bilince katkı sağlamaya yönelik bir dizi program planlanmıştır.

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Salâlara" şiarıyla 15 Temmuz 2016 tarihinin sene-i devriyesinde tüm yurtta gerçekleştirilecek programların aşağıda belirtilen çerçevede yerine getirilmesi; yapılacak olan tüm programlarda 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir.

Buna göre;

1. Başkanlığımız öncülüğünde milletimizin katılımıyla "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılmıştır.

2. 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine bu toprakları vatan kıldığımız günden beri değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" yapılacaktır. Program tüm camilerimizde Ek- 1 Bilgi Notu çerçevesinde gerçekleştirilecek; program sonunda da milletimiz tarafından okunan 100 bin hatm-i şerifin duası Ek-2 metin esas alınarak yapılacaktır.

3. 14 Temmuz 2017 Cuma günü için Başkanlıkça özel olarak hazırlanan "hutbe" tüm camilerde ve mescitlerde okutulacaktır. Ayrıca turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde Başkanlığımız web sayfasında yer alan mezkur hutbenin İngilizce ve Arapça versiyonunun okutulması sağlanacaktır.

4. 15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an Kurslarımızda Ek-3 Bilgi Notu çerçevesinde "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirilecektir.

5. 15 Temmuz 2017 gecesi cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacaktır.

6. 15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece saat 00.13'te ülkemizdeki 90 bin caminin tümünde eşzamanlı olarak salâlar okunacaktır.

7. Mahya asma imkânı bulunan camiler: "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun!", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun!", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun!" ünlemlerini mahyalarda kullanabileceklerdir.

8. 14-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecektir.

9. 14-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında 81 il merkezinde "15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz" başlığıyla Ek-4 Bilgi Notu çerçevesinde paneller düzenlenecektir.

10. Hafta boyunca yerel medya organlarında müftülerimiz ve görevlendirecekleri personel, halkımıza şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine programlar yapacaklardır.

11. Başkanlıkça hazırlanan 15temmuz.diyanet.gov.tr web sayfası hususunda bütün personelimiz bilgilendirilecek, içeriğindeki bilgi ve materyaller yerel medyada ve diğer çalışma alanlarında kullanılacaktır.

12. Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Diyanet Aylık Dergi 15 Temmuz Özel Sayısı"nın halkımızla buluşması hususunda gayret gösterilecektir.

13. Ülke genelinde eşzamanlı okunacak salâlar başta olmak üzere yapılacak olan diğer tüm programlar hakkında halkımıza yönelik gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar yapılacaktır.

14. Yapılan tüm faaliyetlerin raporu il müftülükleri tarafından 04 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar [email protected] adresine gönderilecektir.

Kaynak: dinihaberler.com