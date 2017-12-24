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Diyanet'te Başkanlık Müşaviri de ihraç edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirlik görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Ünver de son KHK ile ihraç edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 15:03
Diyanet'te Başkanlık Müşaviri de ihraç edildi

Olağanüstü Hal’ uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında dikkat çeken isimlerden biri Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliğini yürüten Mustafa ünver var.

İhraç edilenler arasında kısa bir süre önce TC. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Başkanlığı görevini yürüten ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliğine getirilen Prof. Dr. Mustafa Ünver de yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:03
  1. Prof. Dr. Mustafa Ünver
  2. fetö ihraçları
  3. Diyanet ihrac
  4. Mustafa Ünver
  • aliali2 sa önce
    diyanet de polis teskilati gibi biraz daha incelenmeli. son 6,7 senedir atanan ingiliz ajanlari sulocularda dikkatle takipe alinmali.
  • Hollanda daHollanda da7 sa önce
    Tv de erdogan cikincaBurun kivirip homurdandigini biliyordukCok gec kalindi
  • hh7 sa önce
    Diyanete hainleri ve Müslümanlığı şüpheli bir sürü kravatlı şeytanı doldurmuşlar,KURTULACAĞIZ İNŞALLAH
  • EmanetEmanet7 sa önce
    Şu diyanette,....ten bir kurtulsa
  • AhsenAhsen7 sa önce
    DİYANETTE 1- FETOCULAR2- KENDİNİ EĞITMEDEN ALMAAŞI....BUNLARLADA R.T.E Mİ UĞRAŞSIN...TEŞKİLAT GÖREVE NEZAMAN BAŞLAYACAK.
  • Burnumuzun dibindekiBurnumuzun dibindeki8 sa önce
    Vaybe herkes fetöcüymüş
  • samisami8 sa önce
    Diyanette dezenfeksiyon.hayırlı olsun
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