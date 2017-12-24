Diyanet'te Başkanlık Müşaviri de ihraç edildi

Olağanüstü Hal’ uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında dikkat çeken isimlerden biri Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliğini yürüten Mustafa ünver var.

İhraç edilenler arasında kısa bir süre önce TC. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Başkanlığı görevini yürüten ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliğine getirilen Prof. Dr. Mustafa Ünver de yer aldı.