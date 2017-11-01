Diyanet'in kararı endişe verici

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Din-Bir-Sen ve Çalışan Sen Konfederasyonu Başkanı Yusuf Özdemir, “Diyanet İşleri Başkanlığımız neden böyle bir karar aldı? Aldığı bu karar son derece üzücüdür ve temennimiz bu vahim olaydan bir an evvel dönülmesidir” dedi.

“Alınan karara son derece endişeliyiz, 'acaba farklı ellerin gücü mü var' demekten kendimizi alamıyoruz, fakat Diyanet İşleri Başkanlığımıza da bu durumu yakıştıramıyoruz” ifadelerini kullanan Özdemir, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın yıpratılmasına müsaade etmeyiz, kamuoyunu endişeli ve karara şaibeli bakıyor bizim bilmediğimiz bir konumu var, bizim bildiğimiz Şenocak Ehl-i Sünnetin savunucusudur, bilmediğimiz nedir acaba? Bir din adamı imam olan Şenocak, Ehl-i Sünneti anlatması, tebliğ edilen Kuran’ımızı ve emirlerini cemaatine aktarması ve anlattıklarından ötürü yargısız infaz verilmesi sadece bir skandaldır” diye konuştu.