Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Diyanet'in başına Nihat Hatipoğlu' geliyor iddiası

CHP'li Barış Yarkadaş, Görmez'in yerine Nihat Hatipoğlu'nun getirileceğini iddia etti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:10
'Diyanet'in başına Nihat Hatipoğlu' geliyor iddiası

Diyanet'in başına kim gelecek? CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Nihat Hatipoğlu'nu getirmek istediğini iddia etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da "Saray, Diyanet İşleri Başkanlığı için, ATV'ci Nihat Hatipoğlu'nu düşünüyor. Hatipoğlu'nun başkan olmasına Mehmet Görmez ve ekibi karşı çıkıyor…" diye yazdı.

Yarkadaş, Hatipoğlu'nun başkan olmasına görevi bırakan Mehmet Görmez ve ekinin de karşı çıktığını savundu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:10
  1. diyanet
  2. barış yarkadaş
  3. erdoğan
  4. Diyanet İşleri Başkanı kim olacak
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi29 dk önce
    Bu insan kilictar oglu gibi yalanci iftiraci fitnecinin biri hatip oglunun gelecegini zannetmiyorum
  • abdoabdo34 dk önce
    yalan zaten orası show makamı değil. gelmeside uygun olmaz.
  • akat42akat4237 dk önce
    Ya ALLAHINIZI seversenizdiyanet gibi bir kurumun basina yakisir mi bu adam bu adam islamiyeti anlatarak para kazaniyor nerede maneviyat peygamber efendimizin fakir hayatini anlatarak milyarlar kazanansozde din alimi
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi43 dk önce
    Orasi schow makami degil.
  • Hepkahraman Türkmilleti.Hepkahraman Türkmilleti.48 dk önce
    Cevat Akşit hoca diyanet işleri başkanı olsun hukukta mezunu yüksek okul .
  • hercaihercai55 dk önce
    CHP yalani!
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    BÖYLE HABERLERLE ALGİ OLUSTURUP GELMESİNİ ONLEMEYE CALİSYOR SEYTANİN ÇOCUKLARI. GELSE İYİ OLUR. UMMET İÇİN TAŞIN ALTİNA ELİNİ KOYMALI CUMHURBASKANİMİZ GETİRMELİ.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'a şok! FBI baskın yaptı, belgelere el koydu
  1. Trump'a şok! FBI baskın yaptı,..
  2. Türkiye'nin buğdayına ne oldu?..
  3. Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini..
  4. Süper Kupa’da sahaya bıçak atan..
  5. Öğretmen çiftlere müjde!
  6. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hayatını..
  7. Bu ülke için çok acil yardıma ihtiyaç..
  8. 'Diyanet'in başına Nihat Hatipoğlu'..
  9. Erdoğan uyardı: Gereken dersleri..
  10. Muş’un karpuz ve kavunu tezgahlardaki..
  11. Adıyaman Üniversitesinin kreşine yoğun..
  12. Saman yüklü tır alev aldı
  13. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
  14. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
  15. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
  16. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
  17. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
  18. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
  19. Soldado Fenerbahçede!
  20. Batman’daki yerel sanatçıların..
Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...