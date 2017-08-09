'Diyanet'in başına Nihat Hatipoğlu' geliyor iddiası

Diyanet'in başına kim gelecek? CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Nihat Hatipoğlu'nu getirmek istediğini iddia etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da "Saray, Diyanet İşleri Başkanlığı için, ATV'ci Nihat Hatipoğlu'nu düşünüyor. Hatipoğlu'nun başkan olmasına Mehmet Görmez ve ekibi karşı çıkıyor…" diye yazdı.

Yarkadaş, Hatipoğlu'nun başkan olmasına görevi bırakan Mehmet Görmez ve ekinin de karşı çıktığını savundu.