Diyanet katılım bankalarını uyardı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Akar ''Katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmaz'' dedi.23 Ekim 2017 Pazartesi 16:07
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, "Katılım bankalarının temsilcilerine, malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasını ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik. Eğer, katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmıyor" dedi.
Akar, "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda katılım bankalarının temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, "Malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasının, müşteri mağdur olduğu zaman onun hakkını aramasının ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik." dedi.
Akar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda konunun uzmanları ve temsilcileri ile TOKİ, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleri (elbirliği sistemi) gibi uygulamaları ele aldıklarını, Din İşleri Yüksek Kurulunun bu uygulamalara bakışının genelde müspet olduğunu anlattı.
"KATILIM BANKASI EVİ ALARAK MALIN SAHİBİ GİBİ SATACAK"
Faizsiz yöntemler ve katılım bankalarının önemli bir işlev gördüğünü aktaran Akar, "Genelde bakışımız müspet olmakla beraber uygulamadaki bazı farklı durumlar, bizim de kendileriyle konuyu istişare etmemizi gerektirdiği için kamu ve özel katılım bankaları temsilcileri de bizimle beraberdiler." diye konuştu.
İslam hukukunda bir satış türü olan "murabaha" yöntemini kullanan katılım bankalarının, vatandaşların alacağı ev ya da arabayı alarak kendilerine sattığını belirten Akar, şunları kaydetti:
"Bizim üzerinde durduğumuz konu katılım bankalarının, satıcı gibi sorumlu olması. Siz, müteahhitten ev alabilirsiniz ama burada paraya ihtiyacınız var. Para ihtiyacınızı katılım bankası karşılıyor. Eğer, katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmıyor. Biz diyoruz ki; katılım bankası bu evi alacak ve size malın sahibi gibi satacak. Biz bunu öneriyoruz. Burada bazı sıkıntılar var. Bunları karşılıklı tartıştık. Malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasının, müşteri mağdur olduğu zaman onun hakkını aramasının ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik."
KATILIM BANKALARIYLA İLGİLİ ÜST KURUL OLUŞTURULDU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) faizsiz finans sistemleriyle ilgili hazırladığı yasa tasarısına da değinen Akar, "Bu yasa tasarısı hazırlanırken, katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul oluşturuldu. Faizsiz Finans Standartlar Kurulu, müstakil bir kurul olacak. Burada katılım bankalarının bütün işlemleri dini açıdan denetlenecek. Söz konusu kurulda Diyanet İşleri Başkanlığımız da yer alacak." dedi.
Toplumu yönlendirmede, ekonomik davranışlarının oluşmasında kurulun fetvalarının önem taşıdığını vurgulayan Akar, "Faizsiz Finans Standartlar Kurulunun Din İşleri Yüksek Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile istişareli olarak çalışması, bu alanda önemli gelişmelere katkı yapacak." diye konuştu.
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turan tosun1 sa önce Değerli diyanet insanlara faizli bankaların bir evifaizi ile 100 bin tl verdiğindefaizsiz kar payı diyerek vatandaşa aynı evi110 120 tl vermesi doğru mualdıkları para ne oluyor bence faizin yandan yemişi..... Süleymançekıç 3 sa önce Allahü teala neyle gelirseniz gelin ama kul hakkıya aslagelmeyin diyor alaettin 4 sa önce DİYANETE SORU FAİZLİ BANKA L ARI N UMREYEGÖNDERDİĞİ KİŞİLER İN DURUMU NE CAİZ Mİ HARAM İLEHAYIR OLUR MU VEYA GAVUR ADINA CALİSAN BİRİNİN GÖNDERDİĞİHACVEYA UMRE DURUMU NEBUNLARI KANİKSADİLAR HARAMDA HELAL SAYMAK KURANDANASIL ANLATIR UYARMAK ADINA DİYANETE BİLGİLENDİRMESİ GEREK Alp Eren6 sa önce Önce faiz nedir, nasıl olur sorusunun cevabını öğretin insanlara. Yorumlara bakılırsa bilmeyenlerin oranı çok çok fazla. Kar payı faize girmez. Kul hakkı belki ama faiz asla değil. Murat10 sa önce Arsızın adı deli faizin adı katılım olmuş vay insan vay ister ye ister yeme ama her yerde yakana bu illet bulaşıyor murat10 sa önce şimdi diyelim 10 sene önce bankada 1000 liram vardı şimdi de aynen duruyor bu 1000 liranın 10 sene önceki alım gücüyle şimdiki alım gücü aynı mı? paranın alım gücü eridi önceden 10 buzdalabı alıyordum o paraya şimdi 1 tane etmiyor çünkü para her sene alım gücünü enflasyon kadar yitiriyor. Bence bu faiz olayı yHUDİ TUZAĞI müslümanlar tşcarette gelişmesin diye yapılmış bir şey, islam alimleri artık altın akçe kullanılmadığını kağıt paranın değer yitirdiğini anlamalı yanılıyorsanm Allah affetsin bence kuran faizden değil rebadan yani tefecilikten bahsediyor yasak olan faiz değil tefecilik faiz ancak paranın alım gücünü koruyan bir araç Trabzonlu11 sa önce Bence cok celiskili bir durum katilim bankalari sermayeyi nerden buluyorlarki finansman sagliyorlar yani bir nevi faizz olmus murabaha yanlisim varsa allah affettsin bir de yorumlarda oldugu gubi faizden beter kar marjlari var Sn12 sa önce Kardeşim katılım bankalarının da aynı ülkede faaliyet gösterdiğini ve faizli bankalarla rekabet ettiğini gözden kaciriyorsunuz. Tabiki oranlar benzeyecek. HASAN 13 sa önce BIR BANKADAN HER NE TÜRLÜ SEKILDE GELIR OLURSA OLSUN HARAMDIR. ISTER FAIZ ISTER ISTER KAR PAYI..... CÜNKÜ BIR BANKA FAIZLE PARA VEREREK GELIR ELDE EDER..... BUNU SUNUN GIBI DÜSÜNÜN, BIR EVE HAYAT KADINI KOYUYORSUN, KIRA ISTEMEYIP, GELIRINDEN YÜZDE 20 % ISTIYORSUN, VE BUNU EV KIRASI ICIN KABUL EDIYOR, KENDINCE HARAM SAYMIYOR........ EHH BUNA BENZER BIR DURUM.... AKI KARASI YOK BU ISIN. Finansci13 sa önce Bu işleri diyanet ve ilahiyat camiasina soracaginiza bir finansciya (iktisatciya degil) sorsaniz o size her konu özelinde işlemlerin nasil yapıldığını anlatir neyin faizli neyin faizsiz islem oldugunu anlarsiniz. Keske diyanet kurumu bir de finansin her turlu hinliginden anlayan bir finans alimi bunyesinde barindirsa yerinde bir uygulama olur.