Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyanet katılım bankalarını uyardı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Akar ''Katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmaz'' dedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:07
Diyanet katılım bankalarını uyardı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, "Katılım bankalarının temsilcilerine, malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasını ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik. Eğer, katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmıyor" dedi.

Akar, "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda katılım bankalarının temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, "Malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasının, müşteri mağdur olduğu zaman onun hakkını aramasının ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik." dedi.

Akar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda konunun uzmanları ve temsilcileri ile TOKİ, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleri (elbirliği sistemi) gibi uygulamaları ele aldıklarını, Din İşleri Yüksek Kurulunun bu uygulamalara bakışının genelde müspet olduğunu anlattı.

"KATILIM BANKASI EVİ ALARAK MALIN SAHİBİ GİBİ SATACAK"

Faizsiz yöntemler ve katılım bankalarının önemli bir işlev gördüğünü aktaran Akar, "Genelde bakışımız müspet olmakla beraber uygulamadaki bazı farklı durumlar, bizim de kendileriyle konuyu istişare etmemizi gerektirdiği için kamu ve özel katılım bankaları temsilcileri de bizimle beraberdiler." diye konuştu.

İslam hukukunda bir satış türü olan "murabaha" yöntemini kullanan katılım bankalarının, vatandaşların alacağı ev ya da arabayı alarak kendilerine sattığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bizim üzerinde durduğumuz konu katılım bankalarının, satıcı gibi sorumlu olması. Siz, müteahhitten ev alabilirsiniz ama burada paraya ihtiyacınız var. Para ihtiyacınızı katılım bankası karşılıyor. Eğer, katılım bankası doğrudan para verirse faizli yöntemden farkı kalmıyor. Biz diyoruz ki; katılım bankası bu evi alacak ve size malın sahibi gibi satacak. Biz bunu öneriyoruz. Burada bazı sıkıntılar var. Bunları karşılıklı tartıştık. Malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasının, müşteri mağdur olduğu zaman onun hakkını aramasının ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik."

KATILIM BANKALARIYLA İLGİLİ ÜST KURUL OLUŞTURULDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) faizsiz finans sistemleriyle ilgili hazırladığı yasa tasarısına da değinen Akar, "Bu yasa tasarısı hazırlanırken, katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul oluşturuldu. Faizsiz Finans Standartlar Kurulu, müstakil bir kurul olacak. Burada katılım bankalarının bütün işlemleri dini açıdan denetlenecek. Söz konusu kurulda Diyanet İşleri Başkanlığımız da yer alacak." dedi.

Toplumu yönlendirmede, ekonomik davranışlarının oluşmasında kurulun fetvalarının önem taşıdığını vurgulayan Akar, "Faizsiz Finans Standartlar Kurulunun Din İşleri Yüksek Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile istişareli olarak çalışması, bu alanda önemli gelişmelere katkı yapacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:07
  1. Muhlis Akar
  2. Din İşleri Yüksek Kurulu
  3. katılım bankası
  • turan tosunturan tosun1 sa önce
    Değerli diyanet insanlara faizli bankaların bir evifaizi ile 100 bin tl verdiğindefaizsiz kar payı diyerek vatandaşa aynı evi110 120 tl vermesi doğru mualdıkları para ne oluyor bence faizin yandan yemişi.....
  • Süleymançekıç Süleymançekıç 3 sa önce
    Allahü teala neyle gelirseniz gelin ama kul hakkıya aslagelmeyin diyor
  • alaettin alaettin 4 sa önce
    DİYANETE SORU FAİZLİ BANKA L ARI N UMREYEGÖNDERDİĞİ KİŞİLER İN DURUMU NE CAİZ Mİ HARAM İLEHAYIR OLUR MU VEYA GAVUR ADINA CALİSAN BİRİNİN GÖNDERDİĞİHACVEYA UMRE DURUMU NEBUNLARI KANİKSADİLAR HARAMDA HELAL SAYMAK KURANDANASIL ANLATIR UYARMAK ADINA DİYANETE BİLGİLENDİRMESİ GEREK
  • Alp ErenAlp Eren6 sa önce
    Önce faiz nedir, nasıl olur sorusunun cevabını öğretin insanlara. Yorumlara bakılırsa bilmeyenlerin oranı çok çok fazla. Kar payı faize girmez. Kul hakkı belki ama faiz asla değil.
  • MuratMurat10 sa önce
    Arsızın adı deli faizin adı katılım olmuş vay insan vay ister ye ister yeme ama her yerde yakana bu illet bulaşıyor
  • muratmurat10 sa önce
    şimdi diyelim 10 sene önce bankada 1000 liram vardı şimdi de aynen duruyor bu 1000 liranın 10 sene önceki alım gücüyle şimdiki alım gücü aynı mı? paranın alım gücü eridi önceden 10 buzdalabı alıyordum o paraya şimdi 1 tane etmiyor çünkü para her sene alım gücünü enflasyon kadar yitiriyor. Bence bu faiz olayı yHUDİ TUZAĞI müslümanlar tşcarette gelişmesin diye yapılmış bir şey, islam alimleri artık altın akçe kullanılmadığını kağıt paranın değer yitirdiğini anlamalı yanılıyorsanm Allah affetsin bence kuran faizden değil rebadan yani tefecilikten bahsediyor yasak olan faiz değil tefecilik faiz ancak paranın alım gücünü koruyan bir araç
  • TrabzonluTrabzonlu11 sa önce
    Bence cok celiskili bir durum katilim bankalari sermayeyi nerden buluyorlarki finansman sagliyorlar yani bir nevi faizz olmus murabaha yanlisim varsa allah affettsin bir de yorumlarda oldugu gubi faizden beter kar marjlari var
  • SnSn12 sa önce
    Kardeşim katılım bankalarının da aynı ülkede faaliyet gösterdiğini ve faizli bankalarla rekabet ettiğini gözden kaciriyorsunuz. Tabiki oranlar benzeyecek.
  • HASAN HASAN 13 sa önce
    BIR BANKADAN HER NE TÜRLÜ SEKILDE GELIR OLURSA OLSUN HARAMDIR. ISTER FAIZ ISTER ISTER KAR PAYI..... CÜNKÜ BIR BANKA FAIZLE PARA VEREREK GELIR ELDE EDER..... BUNU SUNUN GIBI DÜSÜNÜN, BIR EVE HAYAT KADINI KOYUYORSUN, KIRA ISTEMEYIP, GELIRINDEN YÜZDE 20 % ISTIYORSUN, VE BUNU EV KIRASI ICIN KABUL EDIYOR, KENDINCE HARAM SAYMIYOR........ EHH BUNA BENZER BIR DURUM.... AKI KARASI YOK BU ISIN.
  • FinansciFinansci13 sa önce
    Bu işleri diyanet ve ilahiyat camiasina soracaginiza bir finansciya (iktisatciya degil) sorsaniz o size her konu özelinde işlemlerin nasil yapıldığını anlatir neyin faizli neyin faizsiz islem oldugunu anlarsiniz. Keske diyanet kurumu bir de finansin her turlu hinliginden anlayan bir finans alimi bunyesinde barindirsa yerinde bir uygulama olur.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
  3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  7. İngiltere'de skandal program
  8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  9. Budistler sokağa döküldü:..
  10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  11. ‘Bizim yol haritamız olamaz’ dedi ve…..
  12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  17. Hawking'in doktora tezi erişime..
  18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  19. Pos tefeciliğine darbe
  20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…