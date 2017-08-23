Diyanet-Sen'den hükümete eleştiri

Hükümet ile sendikalar, "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geldi.



Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ın görüşmelerin tıkandığı esnada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na hitaben ettiği sözler, toplu sözleşme görüşmesine damga vurdu. Bayraktutar bakana hitaben yaptığı konuşmada adeta memurların tercümanı oldu:

"Sayın bakanım!



Maliye bakanı televizyona çıkıyor, ‘Maliyemiz çok iyi durumda!’ diyor. Ekonomi bakanı çıkıp, ‘Durumumuz çok iyi!’ diyor. Siz de bize, ‘Ekonomi ancak bu kadar verebilir’ diyorsunuz.

Burada biri bizi yanıltıyor. Yanlış bilgi veriyor. Yanlış bilgi veren siz misiniz, Maliye mi yoksa ekonomi mi?



Biz çıkıp ‘Ekonomi kötü! O yüzden bu rakama razı olduk…’ dersek vatandaş, ‘Yalan konuşuyorsunuz! Devlet sürekli ekonomi iyi diyor’ der.



Bu durumda kime inanırlar. Bize mi, devlete mi?



Tabi ki devlete.



Bizi halka karşı yalancı duruma düşürecek bir şeye razı olmamızı bekleyemezsiniz.



Peşinen konuşun!



‘Durumumuz iyi değil!’ diyorsanız, bu milletin evlatları sizden almak için değil; devletini, milletini yaşatmak için elindekini, sofrasındakini, sırtındakini ve çektiği son nefesi çekinmeden verir.



Fakat devlet iyi durumdaysa bu devleti iyi duruma getiren bu milleti bayram öncesi lütfen üzmeyin!"