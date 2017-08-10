Diyanet mülteci ve uyuşturucu için harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, günümüz ihtiyaçlarına göre faaliyetlerini yeniden şekillendiriyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısının 3 buçuk milyona ulaşması, yerli halkın çeşitli nedenlerle ülke içinde yer değiştirmesi, uyuşturucu kullanım oranının artması gibi faktörler göz önünde bulundurularak, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Diyanet’in güncellenen 2017 yılı görev ve çalışma yönergesinde, merkez teşkilatında “Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı”nın oluşturulmasına karar verildiği ve dairenin Başkanlığın onayıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yönergede çalışmalarına başlayan dairenin görevleri tek tek sıralandı.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Buna göre, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı şu görevleri yürütecek:

İç ve dış göçün doğurduğu dini, kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

Türkiye’ye sığınan yabancılara yönelik olarak yürütülecek Başkanlık hizmetlerini planlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaları yürütmek.

Çeşitli nedenlerle yurt içinde göç etmek durumunda kalan vatandaşlara dini danışmanlık ve manevi destek sunmak.

Afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmaları planlamak ve uygulamak.

Afet ve acil durumlarda alınması gereken tedbirlerin başta Diyanet personeline ve halka aktarılmasında ve olağanüstü durumlarda paydaş kurumlarla birlikte çalışmak.

Mevsimlik işçilere sunulacak Başkanlık hizmetlerini koordine etmek.

Engellilere yönelik manevi destek hizmeti sunulmasını sağlamak.

Sağlık kuruluşlarında, ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evlerinde manevi destek hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Denetimli serbestlik kapsamında bulunan vatandaşlara manevi destek hizmeti sunmak.

Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

Kaynak: Erol Metin-Karar