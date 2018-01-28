Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uluslararası Kudüs toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs davasına sahip çıkmak, İslam inancındaki önemine dikkat çekmek ve mazlum Filistin halkıyla dayanışma duygularını canlı tutmak amacıyla “Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” başlıklı uluslararası bir toplantı düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul’da 29 – 30 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği toplantıya, Pakistan, Endonezya, Irak, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere, Fransa, Kenya, Somali, Uganda başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’dan 20 ülke katılacak.

Kağıthane’de bulunan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenecek toplantıda, açılış konuşmalarının ardından “Müslüman Kudüs: Kudüs’ün Müslüman Kimliği”, “Birlikte Yaşama Tecrübesi: Kudüs Örneği” başlıklarıyla iki panel düzenlenecek. 70 civarında Müslüman ilim adamı ve araştırmacının katılacağı zirvede, katılımcılar ayrıca açık kürsüde söz alacaklar.

29 Ekim Pazartesi saat 10:00’da başlayacak olan toplantıda Başkan Erbaş, “Müslüman Kudüs: Kudüs’ün Müslüman Kimliği” başlıklı panelin moderatörlüğünü yapacak. Toplantı 30 Ekim salı günü saat 17:00’da sonuç bildirgesinin okunması ile sona erecek.​