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Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD işbirliğine gitti

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "AFAD ile işbirliği içerisinde hem kamplarda hem kamp dışında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifenin tanımını yapmak, çerçevesini belirlemek üzere bu protokole imza atmış olacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD işbirliğine gitti
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:36
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Suriyeli sığınmacılara yönelik din hizmetinin daha düzenli hale getirilmesi sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden ve diğer ilgililer katıldı.

Görmez, burada yaptığı konuşmada, dün şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek "Bütün bu zorluklar ve acıların çok kısa bir süre içerisinde geride kalıp, aziz milletimizin barış ve huzur içinde medeniyet yürüyüşüne devam edeceğine, bölgemizde barışın ve huzurun temini yolunda çok büyük çabalarını ortaya koyacağına olan inancımı ifade etmek isterim" dedi.

Görmez, Türkiye'nin savaş ve katliamlardan kaçanlar için bir sığınak haline geldiğini belirtti.

Protokolle öncelikle sığınmacılara yönelik din hizmetlerinin nasıl yapılacağını tespit edeceklerini ifade eden Görmez, "AFAD ile işbirliği içerisinde, hem kamplarda hem kamp dışında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifenin tanımını yapmak, çerçevesini belirlemek üzere bu protokole imza atmış olacağız." dedi.

Dil sorununun çözümü, dini yayınlar, kültürel içerikli programlar, insani yardımlar gibi konularda düzenli hizmetin yürüyebilmesi için böyle bir protokole ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Görmez, protokolle acil afet durumlarında Türkiye'nin her yerinde bulunan din görevlilerine düşen vazifelerin de belirleneceğini ifade etti.

Görmez, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla iki hafta önce başlattıkları kampanyaya verilen destekten dolayı da vatandaşlara teşekkür etti.

"İşbirliği kurumumuzun gücüne güç katacak"

AFAD Başkanvekili Bilden de protokolün iki amacından birinin, AFAD'ın ana sorumluluğu olan görevlerde işbirliği yapmak, ikincisinin ise Suriyeli sığınmacılara yönelik din hizmetinin daha düzenli hale gelmesi olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin her yerinde teşkilatı olduğunu hatırlatan Bilden, "Onlarla işbirliği yapmak bizim kurumuzun gücüne güç katacaktır." dedi. Bilden, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlere başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında işbirliği protokolü imzalandı.

 
EtiketlerTürkiyeSuriyeDiyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleriMehmet Görmez
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