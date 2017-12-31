Diyanet İşleri Başkanı Uhud'dan seslendi

Suudi Arabistan’da çeşitli temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine-i Münevvere kentindeki Uhud dağı eteklerinde gerçekleşen buluşmada binin üzerindeki gence hitabında, "Hazreti Ebubekir gibi doğru ve sadık, Hazreti Ömer gibi adil, Hazreti Osman gibi edep sahibi, Hazreti Ali gibi ilim sahibi olun ve en önemlisi de Hazreti Muhammed gibi emin ve güvenilir olun." tavsiyelerinde bulundu.

Erbaş, sahabelerin İslam’ı anlatmak için yeryüzüne dağıldıklarını hatırlatarak, "Sizler de Avrupa’nın değişik ülkelerinde aynı tevhid ruhunu temsil etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Uhud Savaşı'nda gençlerin ortaya koyduğu fedakârlığa dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı, ümmetin bugün gençlerin gayret ve özverisine en çok muhtaç olduğu dönemlerden birini yaşadığını vurguladı.

Buluşmada Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun da eşlik etti.