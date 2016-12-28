Diyanet İşleri Başkanı tüm imamlara önemli çağrıda bulundu...

Yeminle söylüyorum, akşam iftarı saat 8 de oldu. Ama akşam ezanı okunmadı. İmamın nerde olduğunu bilen yok. Saat 8 30 oldu,yaşlı bir nine kapıyı çaldı, ezan okundumu. Benim dünyam yıkıldı. Yahu bu adamların bu durumlarından haberleri yok mu. Bu maaşı neden alıyorlar. Yer belirtmiyorum. Bunu Diyanet işleri başkanı duysun. Önlem alsınlar..Cevapla
Eklenme: 28 Aralık 2016, 01:25
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