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Diyanet İşleri Başkanı tüm imamlara önemli çağrıda bulundu...

Diyanet İşleri Başkanı sayın Mehmet Görmez, tüm imamlara görevlerinin sadece namaz kıldırmak olmadığını ve bu kutsal görevin şuurlu bir şekilde yerine getirilmesinin gerekliliğini öyle bir anlattı ki...

Eklenme: 28 Aralık 2016, 01:25
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EtiketlerDiyanet İşleri Başkanı sayın Mehmet GörmezDiyanet İşleri Başkanı tüm imamlara önemli çağrıda bulunduimamlara önemli çağrıimamlık
HABER YORUMLARI
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SAMİ TURAN

Yeminle söylüyorum, akşam iftarı saat 8 de oldu. Ama akşam ezanı okunmadı. İmamın nerde olduğunu bilen yok. Saat 8 30 oldu,yaşlı bir nine kapıyı çaldı, ezan okundumu. Benim dünyam yıkıldı. Yahu bu adamların bu durumlarından haberleri yok mu. Bu maaşı neden alıyorlar. Yer belirtmiyorum. Bunu Diyanet işleri başkanı duysun. Önlem alsınlar..

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İmam

Çok çok güzel ve zamanla İmamlar bu bilinçle, Müslümanlar bu bu şuurla olacak

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The Janissary

Keşke daha onceden yapilsaymis

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Fatih Y

Bizim imam ezandan okunduktan sonra geliyor...

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