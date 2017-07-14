Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den İsrail'e sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasının engellenmesine ilişkin, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasını engellenmesine yönelik Twitter üzerinden açıklama yaptı.

1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadığına işaret eden Görmez, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Kudüs'te gergin cuma namazı bekleyişi! İsrail katliama başladı

İsrail askerleri namaz için direnen Filistinli'yi vurdu!

İsrail askerleri Kudüs müftüsünü gözaltına aldı

Unesco ve arkeologlardan siyonist İsrail’e iki tokat