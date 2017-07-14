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Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den İsrail'e sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasının engellenmesine ilişkin "1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadı. Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 18:16
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den İsrail'e sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasının engellenmesine ilişkin, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasını engellenmesine yönelik Twitter üzerinden açıklama yaptı.

1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadığına işaret eden Görmez, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 18:16
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