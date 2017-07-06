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Diyanet İşleri Başkanı Görmez Iğdır’da

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır’a geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:17
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Iğdır’da

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i Iğdır Havaalanı’nda, Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve İl Müftüsü Cüneyt Kulaz karşıladı. Karşılama töreninin ardından Başkan Görmez, Iğdır Valiliğine geçti. Görmez, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ünlü’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyanet işleri Başkanı Görmez, Serhat ve iyiler şehri Iğdır’da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek “Birkaç kez teşebbüs ettiğimiz halde Iğdır’a gelmek nasip olmamıştı. Kendi görev hayatımın içerisinde ilk defa Iğdır’a gelmenin mahcubiyetini yaşıyorum. Gecikmiş bir ziyaret olarak kabul ediyorum. Bugün ve yarın sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyacağım” dedi.

Vali Ünlü, Başkan Görmez’e üzerinde kayısı bağlarının bulunduğu bir tablo, Başkan Görmez ise Vali Ünlü’ye divan kitapları hediye etti.

Daha sonra Valilikten ayrılan Başkan Görmez, Iğdır Müftülüğünü ziyaret ettikten sonra Polis evinde STK temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:17
  1. AK Parti
  2. Iğdır
  3. Diyanet İşleri
  4. Mehmet Görmez
  5. Ak Parti
  6. Tut
  7. Kula
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