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'Diyanet İşleri Başkanı Görmez görevden alındı'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığı, yerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun getirildiği iddia edildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
'Diyanet İşleri Başkanı Görmez görevden alındı'

Superhaber.tv'de yer alan iddiaya göre, Görmez'in 'görevden alınması' kendisine geçtiğimiz hafta bildirildi. İddiaya göre Görmez'in görevden alınmasının sebebi 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu'nda olduğu gibi, devletin diğer kademelerinde de kan değişimi talebi' olması gösterildi.

YARDIMCISI KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Görmez'in yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, 20 Mayıs tarihinde üçlü kararname ile görevden alınmıştı. Görmez'in Özafşar'ın görevden alınması sonrası rahatsızlığını yakın çevresine ilettiği ileri sürüldü.

'KURTULMUŞ'LA GERİLİM YAŞADI'

Ayrıca Görmez'in görevden alınmasına Diyanet İşleri'nden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile yaşadığı iddia edilen gerilimin de etkili olduğu ifade edildi.

'YARIN DUYURULACAK'

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı yarın kamuoyuna duyurulacağı öne sürüldü.

'YERİNE PROF. AŞIKKUTLU GETİRİLDİ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı ve KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun Görmez'in yerine getirileceği de iddialar arasında.

Kaynak: superhaber.tv

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
  1. mehmet görmez
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