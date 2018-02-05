Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

Okula gelişinde Okul Müdürü Zeki Bozkurt öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Başkan Erbaş, İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilere hitap etti.

Okulda kendisini Türkiye’de gibi hissettiğini belirten Başkan Erbaş, İstiklal marşıyla başlamanın son derece anlamlı olduğunu belirtti. Öğrencilere “İstiklal Marşını hepiniz biliyor musunuz, hanginiz ezbere okuyabilir" diye soran Başkan Erbaş, el kaldıranlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi Merve İpek'i kürsüye davet etti. Başkan Erbaş İstiklal Marşı'nın bir bölümünü Merve İpek'le beraber okudu.

Bugün eğitim sisteminin kendisinin öğrencilik dönemlerine göre çok geliştiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu. Şu anda İmam Hatip liselerinde ve diğer liselerimizde milli ve manevi yönden gelişmek için çok güzel imkanlar var" diye konuştu.

Başkan Erbaş ayrıca Suudi Arabistan'da yaşayan Türk Okulu öğrencilerine Arapçayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu: "Gerekirse anne babalarınıza sizi kursa göndermelerini söyleyin. Arkadaşlarınızdan duyduğunuz Arapça ile kalmayın."

Riyad Uluslararası Türk Okulu ziyaretine Başkan Erbaş’ın yanısıra Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ile Başkanlık üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Erbaş, ziyaretin sonunda öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.