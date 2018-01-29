Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İstanbul Ümraniye'de bulunan Topağacı Merkez Camisi'nin çay evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Mehmet Mehmethan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden Erbaş, şehitliğin önemine değinerek, peygamberlikten sonra gelen en büyük makam olduğunu söyledi.

Erbaş, yaptığı duada şehidin ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, ''Terör örgütleri ile çarpışırken şehit olan Fatih Mehmethan kardeşimizin şehitliğini mebrur eyle Allah'ım. Vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için sınır boylarında, vatanımızın içinde ve dışında mücadele eden askerlerimize yardım eyle Allah'ım. Milletimizi vatanımızı bölmek isteyen zalimlere fırsat verme Allah'ım. Bizlere birlik beraberlik ver Allah'ım. Aramızdaki muhabbet bağlarını arttır Allah'ım. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Allah'ım senin emirlerine riayet ederek birlik beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmayı bizlere nasip eyle.'' ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunan 1. Ordu komutanı Musa Avsever de başsağlığı dileklerini ileterek, ''Allah rahmet eylesin. Ülkemizi biz sonuna kadar koruyacağız. Bu milletin çocukları, sizlerin çocukları sizleri mahcup etmeyecek. Atalarımız Çanakkale'de, Sakarya'da ne yaptıysa şimdi evlatlarınız da aynı şeyleri yapacak, güvenebilirsiniz.'' diye konuştu.

Erbaş, şehidin babası Mehmet Mehmethan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:30
  1. Diyanet İşleri Başkanı
  2. Diyanet
  3. şehit
  4. TSK
  5. Afrin
  6. Prof. Dr. Ali Erbaş
  7. Zeytin Dalı Harekatı
  8. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız